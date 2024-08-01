ТЦК штрафуют даже тех, кто обновил данные в "Резерв+". Народный депутат Александр Федиенко рассказал о первых штрафах от разных ТЦК в своем Telegram-канале.

Речь о людях, которые обновились через приложение, но ранее имели проблемы с воинским учетом - не состояли на нем либо утеряли военный билет. Поэтому даже обновление данных с последующей явкой в ТЦК не спасло их от штрафов.

"Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как он обратился в ТЦК по уточнению данных, имея актуализацию через резерв+, получил штраф 17 тысяч грн.

Второй, где-то потерял военный билет, и когда пришел обновить данные, после того, как это уже сделал через резерв+ получил тоже штраф 17 тысяч грн, из-за потери военного билета.

Третий случай схож с вторым, но там военнообязанный имел справку от полиции по похищению у него документов вместе с военным билетом.

На этого гражданина также наложили штраф, что правда не 17 тысяч грн. Прямая речь: "я ходил с юристом, он помог правильно оформить документы. Штраф был не 17 тысяч, а 5100"", - рассказал Федиенко.

То есть, следуя из рассказа, военкомат штрафовал их не за необновление данных. А за имевшиеся ранее нарушения воинского учета.

Ранее нардеп говорил, что первые штрафы за необновление данных начнут выписывать в сентябре.

Напомним, нардеп Андрей Осадчук заявил, что шесть миллионов военнообязанных украинцев не обновили свои учётные данные до 17 июля и теперь могут быть оштрафованы.