Армия РФ ночью нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в Харьковской области
Сегодня ночью россияне ночью нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Харьковской области. Пострадала проводница.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
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В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Есть разрушение путей и средств электроснабжения.
"В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов", - говорится в сообщении.
Ранее в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в поселке Буды Харьковской области получили ранения пять работников. Были повреждены вагоны, некоторые из них загорелись.
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