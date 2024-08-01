Сегодня ночью россияне ночью нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Харьковской области. Пострадала проводница.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

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В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Есть разрушение путей и средств электроснабжения.

"В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов", - говорится в сообщении.

Ранее в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в поселке Буды Харьковской области получили ранения пять работников. Были повреждены вагоны, некоторые из них загорелись.

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