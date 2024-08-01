Вторая медаль Украины на Олимпиаде и первое серебро. Кулиш занял второе место в стрельбе из винтовки
Украина завоевала вторую медаль и первое серебро на Олимпийских играх 2024 года. Сергей Кулиш занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
В финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров Сергей Кулиш занял второе место.
Золото получил китаец Лиу Юкун, а бронзу Свапнил Кусале из Индии.
Украинский спортсмен получил 461.3 балла, а китаец Лиу Юкун набрал 463.6.
Кулиш второй раз в карьере стал серебряным призером Олимпиады. В Рио в 2016 году он стал вице-чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
Первую медаль на Олимпиаде-2024 завоевала Ольга Харлан. Она стала бронзовым призером по фехтованию на саблях, победив представительницу Республики Корея Чои Сибин – 15:14.
Ранее Харлан проиграла в полуфинале олимпийского турнира саблисток француженке Саре Бальцер со счетом 7:15.
Напомним, Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024 Международного олимпийского комитета.