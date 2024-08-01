Украина завоевала вторую медаль и первое серебро на Олимпийских играх 2024 года. Сергей Кулиш занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров Сергей Кулиш занял второе место.

Золото получил китаец Лиу Юкун, а бронзу Свапнил Кусале из Индии.

Украинский спортсмен получил 461.3 балла, а китаец Лиу Юкун набрал 463.6.

Кулиш второй раз в карьере стал серебряным призером Олимпиады. В Рио в 2016 году он стал вице-чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Первую медаль на Олимпиаде-2024 завоевала Ольга Харлан. Она стала бронзовым призером по фехтованию на саблях, победив представительницу Республики Корея Чои Сибин – 15:14.

Ранее Харлан проиграла в полуфинале олимпийского турнира саблисток француженке Саре Бальцер со счетом 7:15.

Напомним, Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024 Международного олимпийского комитета.