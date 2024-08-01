Кандидат в президенты США Дональд Трамп упрекнул вице-президента США Камалу Харрис в том, что она каждый раз "меняет" свою расовую принадлежность.

Об этом он заявил на ежегодном собрании темнокожих журналистов в Чикаго.

"Я не знал, что она черная, пока несколько лет назад она не стала черной, и теперь она хочет, чтобы ее называли черной. Так что я не знаю - она индианка? Или она черная?" - сказал Трамп.

Отметим, что отец Харрис - чернокожий выходец из Ямайки, а мать родом из Индии.

После избрания в Сенат в 2017 году Харрис стала членом фракции чернокожих конгрессменов. А в 2019 году прямо назвала себя черной.

"Я черная, и я горжусь этим. Я родилась черной, и я умру черной, и я горжусь этим. И я не собираюсь искать никаких оправданий за это, ни для кого, потому что они не понимают", - говорила она в шоу The Breakfast Club.

Но затем в том же 2019 году она заявила звезде сериала "Офис" Минди Калинг, что она из Индии.

Сейчас Харрис ответила Трампу, что его высказывания являются "тем же старым шоу разногласий и неуважения".

Напомним, согласно опросу, Трамп и Харрис фактически сравнялись по числу голосов.