Средняя зарплата в Украине стабильно растет, и в первом квартале 2024 года составила 18 903 грн. Об этом заявляет Министерство экономики.

Сообщается, что самые высокие зарплаты в IT (49 473 грн).

Далее идут страховая деятельность (39 116 грн); профессиональная, научная и техническая деятельность (26 316 грн); госуправление и оборона (23 376 грн).

Меньше всего платят в сферах образования (12 649 грн); культуры и спорта (13 663 грн); строительства (14 561 грн).

Напомним, что недавний опрос показал, что доход большинства (65,8%) украинских семей не превышает 18 тыс. гривен. Согласно опросу "Центра Разумкова", более 40% украинцев средств хватает только на продукты – либо не хватает даже на питание.

А в опросе, проведенном Всемирным банком и Киевским международным институтом социологии, говорится, что в 2023 году среди граждан Украины стало почти на 2 миллиона больше человек, которые живут в бедности.

Война в Украине идет уже 890-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2024 года в обновляемом онлайне.

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