В немецкой федеральной земле Гессен не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие аналоги загранпаспорта.

Об этом сообщает DW.

Речь о документе, который ФРГ может выдать, когда закончится срок действия украинских загранпаспортов (Украина на данный момент не выдаёт их уехавшим мужчинам, которые не стали на воинский учет и не обновили свои данные).

Местное минтруда заявило на запрос партии AfD, что в Гессене украинцам призывного возраста не будут выдавать проездной документ для поездок за границу, заменяющий загранпаспорт.

"Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", - заявили в министерстве.

В Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Сообщается, что немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых исключительных случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны.

Ранее премьер немецкой земли Бавария, а также председатель партии ХСС Маркус Зёдер заявил, что они могут "отправить" украинских мужчин призывного возраста на родину, "если Украина попросит об этом".