США и их союзники производят меньше оружия, чем Россия, Китай, Иран и Северная Корея вместе взятые.

Об этом во время выступления в американском Конгрессе 30 июля сообщил заместитель главы комиссии по стратегии национальной обороны США Эрик Эдельман.

По его словам, возникшее между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей партнерство является серьезным стратегическим сдвигом, который США не полностью учли в своем оборонном планировании.

"Это делает каждую из этих стран потенциально сильнее в военном, экономическом и дипломатическом плане и может ослабить имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с ними. И это увеличивает вероятность того, что будущий конфликт, например, в Индо-Тихоокеанском регионе, распространится на другие территории, и что мы окажемся в глобальной войне, которая будет иметь масштабы Второй мировой", – сказал Эдельман.

Он считает, что союзники США должны выпускать больше оружия.

"Нам нужно, чтобы союзники производили больше. Наша оборонно-промышленная база находится в очень плохом состоянии. Европейская оборонно-промышленная база в еще более плохом состоянии. Нам нужна наша индустриальная база, их база, и индустриальная база наших союзников в тихоокеанском регионе. Австралия, Япония, Южная Корея, Тайвань - всем им следует увеличить усилия. Потому что то, что делают Россия, Китай, Иран и Северная Корея, превосходит то, на что способны мы сами", - заявил он.

Ранее СМИ цитировали доклад о национальной обороне США, в котором сказано, что страна не готова к продолжительному конфликту ни с Китаем, ни Россией, а тем более с обоими государствами одновременно.

Также недавно в Вашингтоне признали, что не могут в одиночку гарантировать успех Украины в противостоянии с РФ.

Мы детально разбирали, почему деиндустриализация стран Запада не позволяет им производить много оружия.