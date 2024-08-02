В пятницу, 2 августа, в Украине идет 891-й день войны с Россией.

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2 августа

13.11 Еще одно видео драки ТЦК и гражданских в Одессе и неофициальные подробности.

Местные паблики пишут, что конфликт возник после остановки авто военкомами. Водитель показал удостоверение волонтера и его отпустили, но он кричал на силовиков.

Они утверждают, что мужчина первый ударил сотрудника ТЦК в лицо, а женщина, которая приехала на место, начала нападать на патрульную и порвала ей бронежилет.

13.00 Большинство опрошенных украинцев (57%) выступили за начало переговоров с РФ. 38% - против.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института и Киевского международного института социологии.

Динамика опросов показывает, что такой же уровень готовности к переговорам был в начале войны, в мае 2022 года. Потом он пошел вниз, а примерно весной 2023 начал расти.

12.56 Фото автобуса, который вез строителей и был атакован дроном под Харьковом. Ранены шестеро.

12.49 Попытка силовой мобилизации мужчины в Одессе.

За него активно заступились женщины, произошла потасовка с военными в присутствии полиции. Чем закончилась история, неизвестно.

12.23 Украина вернула тела 250 погибших военных, сообщает Координационый штаб по вопросам пленных.

В последний раз тела военных (тоже 250) передавали в середине июня.

11.13 В Херсоне ночью был атакован объект энергетической инфраструктуры, сообщает ГВА.

Часть Центрального и Днепровского районов была обесточена до 5 утра. Сейчас электроснабжение в городе полностью восстановлено, но аварийные работы продолжаются.

11.09 Украинские паблики показали ночные пуски ATACMS по Крыму.

Утверждают, что они били по установкам С-400. Официально Украина не подтверждала поражения российских ПВО.

При этом "власти" полуострова подтверждали обстрел Крыма ATACMS.

11.03 В Дергачевском районе под Харьковом дрон ударил по автобусу со строителями, сообщает ОВА.

Ранены шесть человек.

10.48 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.

10.07 РФ готовится к новому наступлению в Волчанске, сообщает группировка "Харьков".

"В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и обеспечил передовые позиции боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. В ходе единичного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций сил обороны", - говорится в сообщении ОТГ.

Накануне российские z-блогеры утверждали, что у РФ есть продвижение в Волчанске, однако "Институт изучения войны" сообщал, что подтвержденных изменений на линии фронта нет.

8.44 В Крыму ночью был ракетный обстрел.

Назначенные Россией "власти" Севастополя заявили об атаке ракет ATACMS. По всему городу разбросаны их осколки. Пишут, что части ракеты повредили жилые дома.

Украинские паблики писали о взрывах в районе Балаклавы, допуская, что это могла работать ПВО.

Также в крымских пабликах сообщалось и о беспилотниках, но в официальной сводке минобороны РФ дроны упоминаются относительно других регионов.

7.58 Помимо захваченного Веселого на Покровском направлении, россияне продвинулись ещё в целом ряде населённых пунктов - в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

Об этом пишет военный паблик Deep State.

Ранее телеграм-канал заявлял о критической ситуации на Покровском направлении.