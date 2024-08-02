С 2025 года в Украине может начаться повышение тарифов ЖКХ.

Национальный банк в своем отчете прогнозирует их "постепенное приведение к рыночным уровням".

В этом году, как ожидается, тарифы на газ, отопление и горячую воду пересматривать уже не будут.

А вот подорожание электроэнергии с июня оказалось даже выше, чем ожидал Нацбанк, что ускорило инфляцию до 13,3% г/г.

Возможно и постепенное повышение акцизов. Это, вкупе с другими подорожаниями, станет существенным фактором для роста инфляции в 2025-2026 годах.

Однако заморозка тарифов на текущем уровне "будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний", оттянув ценовое давление на будущее, считает НБУ.

В последующие годы административная инфляция будет расти более чем на 10% из-за подорожания тарифов.

Ранее Министерство энергетики Украины пообещало не повышать тариф на свет до 1 мая 2025 года.

В свою очередь недавно народный депутат Попенко заявил, что Верховная Рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью.