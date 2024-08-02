Россия готовится к новому наступлению в Волчанске.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков".

"В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и обеспечил передовые позиции боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. В ходе единичного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций сил обороны", - говорится в сообщении ОТГ.

Накануне российские z-блогеры утверждали, что у РФ есть продвижение в Волчанске, однако американский Институт изучения войны сообщал, что подтвержденных изменений на линии фронта нет.

Ранее западные СМИ писали, что несмотря на остановку российского наступления под Харьковом, Украина еще далека от того, чтобы вытеснить российские войска со своей территории.

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