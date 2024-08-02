Пытающихся незаконно выйти из Украины уклонистов на границе ловят с собаками.

Об этом корреспондентке "Новини.LIVE" рассказал пограничник.

"Чаще всего люди, услышав, что на них несется собака, останавливаются. А собака понимает, что уже нет угрозы и ей не нужно бросаться. Мой понимает и ждет, когда я к нему подойду. А затем мы проводим необходимые мероприятия", - сказал молодой сотрудник погранслужбы.

На вопрос корреспондентки, боятся ли беглецы укусов собак больше, чем пуль, он ответил утвердительно.

"Собаки очень сильно кусаются. Пока я добегу, собака доберется гораздо быстрее", - отметил военнослужащий.

По его словам, в случае задержания человека пес первым делом хватает его за руки или ноги. Также собаки помогают найти мужчин, которые прячутся в кустах ночью, а их не видит тепловизор.

Ранее мы сообщали, что для предупреждения побега уклонистов Госпогранслужба Украины запретила туристам подъём на горы Поп Иван, Бребенескул и закрыла ещё более 20 туристических маршрутов.

Также мы рассказывали, что в Черновицкой и Закарпатской областях вдоль границы ГПСУ строит дороги для "более надежного контроля" территорий.