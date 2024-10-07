Во время обысков у врача в Житомире полиция изъяла ьолее 4,4 миллионов гривен. Женщина получила их на схеме уклонения от мобилизации.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции Житомирской области.

В схеме были задействованы несколько докторов, которые помогали военнообязанным получать фиктивные группы инвалидности. Упомянутая женщина занималась тем, что выписывала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии.

Полицейские выяснили, что несколько мужчин призывного возраста в течение нескольких последних лет не проходили обследования МРТ, однако в их медицинской документации имеются выводы о такой процедуре. Все документы были подготовлены 56-летним врачом одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью.

Следователи провели обыски, в том числе по месту жительства женщины. В результате изъяли 8 тысяч тысяч долларов, более 2 тысяч тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Предварительно действия врача квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

На прошлой неделе вызвала большой резонанс история врача, руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, руководителя облуправления Пенсионного фонда, которые тоже заработали на уклонистах миллионы, только долларов.

А летом в Полтаве главу военной медкомиссии заподозрили в получении сорока взяток за содействие в оформлении фиктивной инвалидности для отсрочки от мобилизации.