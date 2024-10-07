Анализируем итоги 957-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны России заявило сегодня о захвате Гродовки - поселка на Покровском направлении, расположенного юго-восточнее Мирнограда.

Украинские источники достаточно давно говорили, что Гродовка почти вся захвачена. Но, согласно карте ресурса Deep State, северные окраины поселка еще находятся под ВСУ.

На Кураховском направлении российские паблики пишут о полном захвате поселка Цукурино. Украина этого не подтверждает. По версии Deep State, населенный пункт наполовину захваче, наполовину в "серой зоне".

Поселок важен для продвижения РФ южнее - на Новоселидовку и Измайловку, захват которых усложнит оборону Горняка. Российские паблики заявляют, что оба села уже штурмуются.

Тем временем украинские войска начали рыть новые линии обороны вокруг Покровска. Также впервые их строят на дороге к Днепру. Об этом сообщает OSINT-исследователь Клемент Молин.

"Новая линия с последнего времени проходит по границе Донецкой и Днепропетровской областей. Судя по всему, ее роют между Межевой и Славянском - двумя важными городами", - пишет аналитик.

К востоку от Курахово на выходных было продвижение РФ в Максимилиановке, а также севернее - россияне оттеснили ВСУ западнее в районе Невельского "кармана".

На юге Донецкой области был штурм села Золотая Нива к западу от Угледара и на подступах к Великой Новоселке. Об этом вчера сообщали украинские военные. Отдельные российские паблики при этом пишут об "удачной разведке боем", а другие - даже о захвате Золотой Нивы, но подтверждений этому нет.

Сейчас, судя по украинским картам, до Золотой Нивы от российских позиций менее километра. Само село расположено в "серой зоне".

Также украинские военные паблики сегодня написали об атаке российских войск на Каменское Запорожской области - со стороны захваченной Васильевки. Они сообщают, что россияне зашли в Каменское, но были оттуда выбиты. Российские паблики утверждают, что бои за Каменское продолжаются. Также они пишут, что была атака на Плавни, где также было продвижение.

Однако на карте украинского ресурса Deep State продвижений РФ на этих участках не зафиксировано. Так или иначе, но очевидно, что россияне активизируют действия на южном фронте, который является стратегически важным для хода всей войны (подробнее об этом ниже).

Россияне за неделю существенно улучшили свое положение на Купянском направлении. Об этом заявил эксперт "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

"Что касается Лимано-Купянской оси, то здесь за неделю российские оккупанты значительно улучшили свое положение по направлению к левому берегу реки Оскол. И они продолжают движение, преимущественно ориентируясь в направлении Колесниковки. Таким образом, возникает угроза того, что в ближайшее время россияне приложат максимум усилий к выходу на Колесниковку", - сказал Коваленко.

По его словам, на этом участке фронта российское командование не ставит своим военным никаких сроков и "не гонит их в спину".

Удары по нефтебазе и аэродрому

Ночью Украина поразила нефтяной терминал в Феодосии - Генштаб ВСУ назвал его самым крупным объектом по объемам перевалки на полуострове. Атака производилась ракетами, судя по сообщению ГШУ. Но налет был комбинированным, поскольку в нем участвовали также и беспилотники.

Горят несколько цистерн, в городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Россияне ночью нанесли удары "Шахедами", КАБами, а также несколькими ракетами.

Прилеты были по предприятию в Павлограде Днепропетровской области, по неустановленному объекту в Сумах, а также предместьям Харькова, где повредили железную дорогу.

С утра Россия нанесла удары ракетами "Кинжал". Украина утверждает, что сбила две из трех. Ракеты летели, судя по всему, на военный аэродром в Станоконстантинове. Власти города не комментировали прилета, но заявили об угрозе детонации боеприпасов. Местные паблики писали о пожарных машинах, поехавших в сторону аэродрома.

В Киеве также работала ПВО, и в трех местах упали обломки ракеты. Пострадавших нет.

Отметим, что накануне, вчера, в Украину прибыл министр обороны Нидерландов и заявил, что Киев получил первые голландские F-16. Известно, что Староконстантинов рассматривается как один из основных аэродромов для базирования этих истребителей.

Также Россия продолжает обстреливать суда, которые идут в Украину через Черное море. В порту Южного ракетным ударом повреждено судно под флагом Сент-Китс и Невис, загруженное кукурузой. Минобороны РФ заявило, что было поражено «место разгрузки боеприпасов». Также заявлялось, что в Одесской области поражено хранилище топлива. Украина всего этого не подтверждала.

Военные перспективы

События на фронте, как признают многие, продолжают развиваться негативно для украинских войск.

Военный эксперт Паси Пароинен считает, что после курского наступления Украины Россия продвигалась в Донбассе с невиданным темпом с 2022 года. За последние два месяца РФ захватила около 270 квадратных миль в этом районе, что примерно в три раза превышает количество, взятое в июне и июле.

Но вопрос, означает ли это, что начался обвал фронта ВСУ, взывает дискуссии.

Американская газета New York Times, к примеру, пишет со ссылкой на украинских командиров, что Украина, постепенно отступая на Донбассе, истощает российскую армию и заставляет ее нести крупные потери. А британская Times считает, что в следующем году Киев может сформировать силы для нового масштабного наступления, пока в этом году сдерживает российские атаки.

Впрочем, та же NYT приводит в своем материале мнения, которые ставят под сомнение тактику "истощения" РФ.

"Москва до сих пор доказывает, что способна поглотить свои потери, набирая больше солдат и наращивая производство оружия, поэтому остается неясным, сколько территории Киеву придется отказаться, прежде чем российская армия закончится, если это когда-нибудь произойдет", - говорится в статье.

Усугубляет ситуацию то, что наступление Украины на Курскую область "растянуло ее ресурсы, угрожая ее способности проводить контролируемое отступление в Донбассе без обрушения линии фронта".

"Украина надеется, что растущие потери России сделают войну неустойчивой для Кремля, прежде чем она станет таковой для Киева. Но насколько реалистична эта стратегия? Президент Владимир Путин поставил экономику своей страны на военные условия и не показал никаких признаков того, что он готов прекратить борьбу. И русский народ, кажется, непоколебим в своей поддержке военных усилий", - говорится в статье.

И, "по крайней мере, на данный момент российская армия движется к увеличению численности войск и производству оружия".

В то же время, The Times, пытаясь обосновать идею, что Украина сдерживает российский натиск и готовится к контрнаступлению, указывает, что следующий год может стать более сложным для российской экономики и военной машины - из-за предполагаемого исчерпания запасов бронетехники, а также все более сложного набора добровольцев. Кроме того, будут возрастать экономические сложности, связанные с нехваткой рабочих рук.

Путин понимает эти вызовы и попытается "навязать какой-то мир на своих условиях, прежде чем нагрузка на его собственную систему станет слишком большой".

Судя по всему, данная статья появилась как ответ на целую серию публикаций в западных СМИ относительно необходимости для Киева и Запада перехода к "более реалистичным" сценариям окончания войны. Например - к остановке войны по линии фронта. Статья в Times, как видим, это мнение оспаривает, убеждая, что у Украины ещё есть шансы перейти в наступление, а у Путина нарастают проблемы.

Резкую точку зрения на перспективы удержать фронт снова высказал бывший советник Банковой Алексей Арестович. По его мнению, если Украина не инициирует мирные переговоры, через 3-4 месяца фронт может рухнуть.

По его словам, "октябрь и ноябрь будут молотилкой страшной, которой не было еще, потому что они (россияне - Ред.) будут до конца пытаться эти возможности использовать". "Единственный способ это тормознуть, который сейчас остался, это мирные переговоры, про которые президент и говорит, и к которым мы все идем дружно всем миром", - сказал Арестович.

По его мнению, Украина "упустила свой шанс на войне", потому что не сумела "построить вооруженные силы".

"Сейчас фронт валится по четырем направлениям основным. Это Кураховско-Покровское, назовем его так, Торецкое, сейчас Часов Яр - Купянск, плюс там вопрос по Курской области (там относительно тяни-толкай и такой 50 на 50). И добавится еще 2-3 таких направления, потому что бегство и сдача плен становится массовым среди деморализованных людей", - считает Арестович.

Он добавил, что украинские солдаты не понимают, за что воюют из-за нереалистичных, с точки зрения Арестовича, целей войны о выходе на границы 1991 года. В этом он видит причину деморализации на фронте.

При этом решить эти проблемы украинская власть в ходе военных действий не сможет - для этого нужно сперва закончить войну.

"Украина не способна решать задачи, которые перед ней поставила эта война. Это же очевидно. Ни одной задачи она не может решить серьезной - экономической, демографической, идеологической, политической, оборонной. Более того, все решения, которые мы принимаем, убийственные. Мы, похоже, хотим закончить жизнь самоубийством. Очень на это очень похоже. У нас цель заморозка по линии и приоритетное развитие оставшихся территорий. Никто не признает, конечно, за Россией эти территории, как бы она ни хотела. Но де-факто это будет ГДР, ФРГ. Или там две Кореи", - сказал Арестович.

Какая из этих точек зрения более близка к реальности?

Сама по себе потеря частей Донецкой области вряд ли означает стратегическое поражение ВСУ - территории в этой войне теряли обе стороны, однако война продолжается.

Признаков того, что ситуация приближается к катастрофической, может быть два.

1. Если армия РФ прорвется в сторону Днепра и Запорожья с востока, а также с юга - с последующим выходом широким фронтом на границы Запорожской и Днепропетровской областей.

Направление на Днепр и Запорожье, как мы уже писали, для хода войны является стратегически важным. На этих городах держится логистика ВСУ на половине всего фронта. Через них же открывается дорога на правый берег и к Центральной Украине. Поэтому сюда украинское командование будет бросать все возможные резервы. И если фронт на данном участке удержать не удастся, то это будет означать, что резервы полностью истощены и ситуация развивается по худшему для Украины сценарию.

2. Второй индикатор того, насколько проблемна для ВСУ текущая ситуация - это Курская область.

Она по всем признакам остается приоритетным направлением внимания руководства Украины. И резервы туда посылаются в первоочередном порядке. Более того, на некоторых направлениях там украинская армия продолжает атаковать. И если в Курской области фронт ВСУ посыпется, то это будет показателем того, что состояние украинских резервов уже не позволяет решать приоритетные задачи.

Пока что оба индикатора не говорят о том, что украинский фронт полностью рушится, а ВСУ потеряли боеспособность. Хотя сложно отрицать быстрое продвижение россиян на Донбассе и ситуация может резко ухудшится в любой момент.

Детальнее, грозит ли Украине обвал фронта, мы анализировали в отдельном материале.

"НАТО в обмен на территории". Продолжаем разговор

На Западе продолжаются интенсивные дискуссии о том, можно ли закончить войну по линии фронта - приняв при этом свободную от россиян территорию в НАТО (либо на базе других, не менее весомых гарантий безопасности).

В интервью газете Financial Times об этом снова заявил экс-генсек НАТО Столтенберг. По его словам, после выборов в США по Украине наступит "новый импульс".

"Это может включать в себя способы, чтобы попытаться получить движение на поле боя в сочетании с движением вокруг стола переговоров. Украина все еще должна решить [когда вести переговоры]. Но нам нужно создать условия, которые позволили бы им сесть с русскими и получить что-то приемлемое... что-то, где они выживают как независимая нация", - сказал бывший секретарь НАТО.

В этом контексте он предложил аналогию Финляндии, которая в 1939 году воевала с СССР. Та война "закончилась тем, что они отдали 10 процентов территории. Но у них есть безопасная граница".

FT при этом указывает, что Финляндия позже на долгие десятилетия стала нейтральной страной. Украина же требует членства в НАТО. Столтенберг считает, что членство возможно, "если есть линия, которая не обязательно является международно признанной границей".

"Опять же, всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не верны на 100 процентов, но у Соединенных Штатов есть гарантии безопасности для Японии. Но они не охватывают Курилы, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", - говорит он.

"Западная Германия рассматривала Восточную Германию как часть более крупной Германии. У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию", - добавил экс-генсек.

"Когда есть воля, есть способы найти решение. Но вам нужна линия, которая определяет, где работает статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - заключил Столтенберг.

Ранее FT сообщало, что глава МИД Украины Сибига в США поднял вопрос возможность завершения войны по линии фронта в обмен на вступление оставшейся территории в НАТО. Но в МИД Украины это опровергли. Тем не менее, Financial Times выпустило в субботу новую статью, где говорится, что западные страны в настоящий момент обсуждают с украинскими властями озвученную Столтенбергом схему окончания войны.

По ней война заканчивается без возвращения Украине захваченных Россией территорий, но при этом подконтрольная Киеву часть Украина вступает в НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности Альянса. Но они не распространяются на захваченные РФ земли, которые, однако, юридически продолжают считаться украинской территорией.

Речь идет о "германской" модели, о которой упоминал бывший генсек.

"Западные дипломаты и, все чаще, украинские чиновники приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования, в котором Россия сохраняет де-факто, но не де-юре, контроль над всей или частью украинской территории, которую она в настоящее время занимает. Ни Киев, ни его сторонники не предлагают признать суверенитет России над пятой территории Украины. То, что предвидится, - это негласное признание того, что эти земли должны быть восстановлены дипломатическими средствами в будущем. Даже это, по понятным причинам, является деликатным вопросом для украинцев, особенно когда представляется в качестве основы компромисса с Москвой. Уступить землю для получения членства в Нато может быть "единственной игрой в городе", как сказал нам западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере, на публике.

Идея также набирает обороты в официальных кругах.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием", - сказал Петр Павел, президент Чехии и бывший генерал Нато, газете Novinky a Právo. "Если есть демаркация, даже административная граница, то мы можем рассматривать [это] как временное и принять Украину в состав НАО на территории, которую она будет контролировать в то время", - сказал Павел.

Как считает американский историк холодной войны Мэри Саротт, Украина должна определить обороняемую военную границу, согласиться постоянно не размецировать войска или ядерное оружие на своей территории, если только она не угрожает нападением, и отказаться от применения силы за пределами этой границы, кроме как в целях самообороны (то есть, не пытаться военным путем вернуть захваченные РФ территории - Ред.)", - пишет издание.

При этом Financial Times признает, что данная идея имеет трудности в реализации. Как из-за позиции России, которая категорически против членства Украины в Альянсе, так и из-за отсутствия четкого понимания, готовы ли на это идти США и другие страны НАТО.

"Существует также большой вопрос о том, будут ли США, не говоря уже о своих европейских союзниках, готовы взять на себя обязательства, необходимые для защиты Украины внутри Альянса. Администрация Байдена до сих пор отказывалась сдвинуть с места вопрос об ускоренном членстве Киева. Будет ли президент Камала Харрис относиться к этому по-другому? Может ли Дональд Трамп представить себе западногерманскую модель как часть его предложенной "сделки" по прекращению войны? Может ли Зеленский продать это своему народу?", - задается вопросом Financial Times.

Насколько реально закончить войну по формуле НАТО в обмен на территории?

В Киеве, на официальном уровне, это пока опровергается. Зеленский по-прежнему настаивает, что война должна закончиться выходом на границы 1991 года.

Хотя, если предположить вариант остановки войны по линии фронта, который был бы наиболее приемлем для украинского общества и власти, то, в первую очередь, таковым является перемирие с последующим вступлением в НАТО и получением полных гарантий безопасности. Но релистично ли это?



Страны Запада и украинские власти любят повторять фразу "Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО". Но это неправда.



Россия де-факто имела, имеет и будет иметь право вето на вступление Украины в Альянс до тех пор, пока обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия и до тех пор, пока из-за этого страны НАТО не хотят с ней вступать в прямую войну.



Это было очевидно еще до 2022 года, когда даже совершенно гипотетическая (на тот момент) угроза такой войны, побуждала страны Запада фактически блокировать путь Украины в Альянс (хотя после 2014 года украинские власти были ко вступлению уже готовы).



И тем более трудно представить это сейчас, когда угроза войны РФ и НАТО перешла из разряда гипотетических в разряд вероятных.

Даже если предположить, что Россия согласится вдруг остановить войну без соглашения с Украиной о ее нейтральном статусе, а просто по "корейскому сценарию" - с бессрочным перемирием по линии фронта, то даже в таком случае нет никаких гарантий, что НАТО согласится взять к себе Украину, граница которой с Россией не будет юридически зафиксирована по обоюдной договоренности двух стран и де-факто останется замороженной линией фронта.



Для того чтобы при таких вводных принять Украину в НАТО, все члены Альянса должны быть готовы сказать Путину примерно следующую фразу: «если хоть один российский снаряд или FPV-дрон перелетит через линию фронта на украинскую территорию это будет означать, что Россия объявила войну всему Альянсу. На следующий же день, все страны НАТО начинают боевые действия против России. А если Москва применит ядерное оружие, то в ответ и мы нанесем ядерный удар по РФ. И пусть весь мир в труху, но мы с украинцами попадем в рай, а вы просто сдохните».



Очевидно, что сейчас нет никаких признаков того, что кто-либо из лидеров ведущих стран Запада решится сказать эту фразу даже если в Украине будет заключено перемирие, не говоря уже о том, что заявить такое в разгар боевых действий.

Запад не готов подвергать себя риску ядерной войны с Россией ради Украины. Это было подтверждено за последние годы уже много раз.

Правда, есть еще одна теория, которая гласит, что России было бы выгодно вступление Украины в Альянс. Ее в свое время выдвинул Генри Киссинджер. По его мнению, если Украину возьмут в НАТО, то это будет гарантировать, что ВСУ не предпримут попыток отбить захваченные РФ территории силой. Однако, если война остановится по линии фронта, то ядерная держава Россия вряд ли будет сильно бояться, что украинская армия попытается военным путем вернуть территории. Тем более если вспомнить, что Украина в период с 2014 по 2022 год не предпринимала никаких попыток вернуть силой Крым после его аннексии.



С учетом всего сказанного выше, вступление Украины в НАТО может состояться, только если РФ свое "вето" снимет.



Это может случиться двумя путями.



Первое – под принуждением. В силу поражений на фронте или же дестабилизации внутри РФ. Именно на это, как писали западные СМИ, был стратегический расчет украинских властей в 2023 году накануне наступления ВСУ. Киев рассчитывал выйти к границе с Крымом, после чего выдвинуть России ультиматум – согласиться на членство Украины в НАТО либо украинские войска начнут наступление на Крым, который оборонять россиянам из-за ограничений в логистике было бы сложно. Украинские власти тогда официально отрицали, что у них был подобный план, но выглядел он достаточно логично. Однако в любом случае сбыться ему было не суждено. Армия РФ отразила наступление ВСУ, а затем и сама овладела инициативой на фронте. И на данный момент перспективы военного поражения РФ или же начала "смуты" в России выглядят достаточно сомнительными.

Второй путь – договоренности с Россией. То есть заключается некая сделка. Например, Украина официально признает захваченные РФ украинские земли российской территорией, а Запад, соответственно, снимает санкции. Россия же соглашается с членством Украины в НАТО. Либо, например, если Запад и Россия заключат между собой стратегический союз, объединившись в "глобальный Север", и тогда в НАТО вместе вступят и Украина, и Россия.



К слову, желание тем или иным образом в будущем нормализовать отношения с РФ в СМИ также называется часто одной из причин, почему ведущие страны Запада тормозили и тормозят процессы вступления Украины в НАТО – Вашингтон и ЕС не хотят окончательно закрывать дверь для договоренностей с РФ в будущем.



Но пока такие договоренности являются сугубо гипотетической вероятностью.



То есть если подытожить, то, пока тем или иным путем не будет решен вопрос с "вето" России, вопрос вступления Украины в НАТО вряд ли подойдет к стадии практической реализации.



С учетом этого, Украина либо должна воевать дальше до тех пор, пока РФ не будет вынуждена изменить свою позицию по НАТО под грузом военных и прочих проблем (но неизвестно, случится ли это и не станет ли ситуация для ВСУ на фронте в будущем еще хуже) либо вести дело к остановке войны на тех или иных условиях, но без темы НАТО, исходя из того что единственным реальным гарантом суверенитета и безопасности Украины может быть лишь мощная украинская армия.