Чиновникам Аппарата Верховной Рады запретили устанавливать и использовать популярный мессенджер Телеграм в рабочих целях не только на служебных компьютерах, но и личных.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат, председатель комитета парламента по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Он опубликовал соответствующее распоряжение.

По его словам, он получил распоряжение от Аппарата Рады с новыми положениями о работе Телеграм, предложенными Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО. Положения предписывают:

обязательную двухфакторную авторизацию и отмену синхронизации контактов;

блокировку доступа к компьютеру, если тот оставляется без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к аккаунту;

запрет передачи данных, используемых в работе, и служебная коммуникация в Телеграм;

запрет устанавливать и пользоваться клиентом Телеграм на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности.

"Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Телеграм, которым пользовались на рабочих устройствах. Этим предписанием мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается работников Аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - отметил нардеп.

Напомним, в конце сентября чиновникам и военным в Украине запретили пользоваться Телеграмом на служебных устройствах.

Между тем в Раде обсуждают идею обязать Телеграм и другие соцсети раскрывать личности администраторов анонимных пабликов, распространяющих российскую пропаганду.