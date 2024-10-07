Полиция задержала молодую женщину, которая публично поддержала российские обстрелы, находясь на вокзале Киева.

Об этом сообщается в соцсетях столичной полиции.

Утром в сети появилось видео, на котором молодая женщина на вокзале Киева насмехается над людьми во время воздушной тревоги и работы ПВО. Она показала спускающихся в укрытие граждан и с усмешкой сказала, что они бегут от обстрела, "как крысы".

Полицейские увидели этот ролик во время мониторинга соцсетей. Вместе с сотрудниками СБУ они установили личность женщины и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице.

Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации ее действий.

Ранее мы рассказывали, что украинский блогер Александр Волошин, который призывал остановить войну после удара по киевской больнице "Охматдет", покинул Украину. По его словам, это произошло после развернувшейся травли и угроз.

Мы также сообщали, что в России задержали известного российского z-блогера "Тринадцатого".