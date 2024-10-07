В последнее время беспилотники стали настоящим проклятием для мирных граждан, которые живут вблизи линии фронта. Дроны уже сейчас наносят ущерба больше, чем снаряды, КАБы и РСЗО. И ситуация может резко ухудшиться в относительно недалекой перспективе.

Именно FPV-дроны являются причиной основных разрушений и жертв в таких городах, как Херсон, Никополь, Энергодар, Горловка и другие.

Недавно в Казачьей Лопани Харьковской области российский беспилотник попал в автомобиль, в котором погиб развозивший гуманитарку судья Верховного суда Украины. А в Херсоне дроны открыли "сафари на людей".

На захваченных россиянами территориях ситуация аналогичная. Там ежедневно появляются сообщения о том, что дроны ВСУ либо атакуют цели напрямую, либо сбрасывают на них гранаты и улетают. Особенно достается Горловке, на въезде в которую даже вывесили плакат с надписью на черном фоне: "Смотри под ноги, слушай небо. Ты в Горловке". То же самое наблюдается в Белгородской области РФ, где украинские беспилотники ежедневно взрывают автомобили и строения.

Понятно, что и ВСУ, и россияне стремятся в первую очередь поражать военные цели. Но таковыми они по умолчанию считают любые гражданские автомобили, на которых в прифронтовой зоне часто передвигаются военные. Также их целями становятся любые крупные скопления людей. У операторов дронов зачастую нет ни времени, ни желания размышлять над тем, собрались военные или гражданские лица.

И дело, похоже, идет к тому, что прифронтовые территории с обеих сторон станут максимально безлюдными в полосе до 10-15 километров - на такое расстояние могут залетать используемые сегодня модели FPV-дронов.

Причем скоро ситуация для мирных жителей может намного ухудшиться.

Украинские военные прогнозируют, что уже в следующем году дроны смогут сами определять и поражать цели - после того, как в них интегрируют искусственный интеллект.

"Выращиваются сотни систем искусственного интеллекта и испытываются сейчас уже в тестовых режимах. Через полгода пилоты будут не нужны. Будут нужны люди, которые просто поднимут на метр над землей дрон. А дальше дрон сам определит в зависимости от своего развития, что поразить, как отличить "жигули" от танка, и точно не отличит украинца от врага. Эти вызовы нужно воспринимать очень серьезно и инвестировать в технологии", - заявлял недавно украинский командир отряда беспилотников с позывным Мадьяр.

На данный момент в Украине известно о существовании дронов, которые с помощью ИИ определяют вражескую бронетехнику, в том числе замаскированную. Об испытании таких моделей Минобороны сообщало еще осенью 2023 года.

Поступает информация, что подобные разработки ведутся и в РФ.

Но если искусственный интеллект наделят "правом" самому определять и поражать цели, это может вызвать крайне серьезные последствия. Резко возрастает вероятность поражения всего, что движется, и массовых жертв среди гражданских, а также разрушения жизненно важной инфраструктуры и транспорта.

В любом случае при массовом внедрении ИИ-дронов удары по прифронтовым территориям станут в разы интенсивнее и способны остановить любую жизнь, сделав десятки городов и сел призраками.

И потенциально это даже страшнее, чем ядерное оружие, применение которого ограничено как международными соглашениями, так и опасениями последствий для экологии: очевидно, что в случае ядерного удара по Украине радиация дойдёт и до России. По дронам никаких ограничений нет. И поэтому с их помощью могут уничтожить все живое в городах, регионах и странах.

Ликвидировать или хотя бы минимизировать эту опасность можно только одним способом - остановить войну в Украине и утвердить на уровне ООН и "большой двадцатки" жесткие международные нормы, регулирующие использование роботизированых систем и искусственного интеллекта в военных целях.