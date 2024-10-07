У матери депутата Киевсовета конфискуют люксовый внедорожник Range Rover, по документам купленный всего за 65 тысяч гривен.

Об этом сообщается в Фейсбуке Киевской городской прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что депутат Киевского городского совета IX созыва совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией - по статье о получении подарков. Установлено, что в 2022 году мать депутата при содействии его помощника-консультанта приобрела у юридического лица Автомобиль Range Rover Sport 2020 года выпуска всего за 65 тысяч гривен (на рынке такой стоит не меньше 2 миллионов). При этом в своей декларации за 2023 год депутат указал, что пользуется машиной стоимостью более чем в 2,3 миллиона гривен.

Изучив материалы дела, суд признал покупку автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции".

Шевченковский районный суд Киева признал депутата виновным и наложил взыскание в виде штрафа в размере 2550 гривен с конфискацией подарка. Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение первой инстанции.

По данным СМИ, речь в сообщении прокуратуры идет об Игоре Опадчем из партии "Удар" мэра Виталия Кличко. Он подтвердил журналистам, что дело касается его семьи, и заявил о намерении подавать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Летом стало известно о разоблачении на взятке в 3,4 миллиона гривен нардепа от "Слуги народа" Николая Задорожного.