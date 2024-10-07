В ГУР заявляют, что вывели из строя корабль Балтийского флота РФ
Главное управление разведки заявляет, что провело успешную операцию по выведению из строя тральщика Балтийского флота РФ "Александр Обухов".
Пост об этом появился в соцсетях ведомства.
Корабль базировался в городе Балтийск, что в Калининградской области, и должен был выходить на боевое дежурство. Однако получил "тяжелые повреждения".
"Из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "Обухов" захлебнулся", - сказано в публикации ГУР, к которой прикреплено видео осмотра двигателя М-503.
По данным разведки, ремонт механизма будет технически сложным и дорогостоящим. Причем совсем недавно, в июле, корабль проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.
Россия о проблемах с "Обуховым" официально не сообщала.
Напомним, в апреле в ГУР заявили, что вывели из строя российский ракетный катер "Серпухов".
Позже, уже в конце лета, в СМИ появился рассказ российского моряка по прозвищу Гога о том, как он поджёг "Серпухов", на котором проходил службу в должности старшего радиотелеграфиста, после чего перешел на сторону Украины.