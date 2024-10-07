Главное управление разведки заявляет, что провело успешную операцию по выведению из строя тральщика Балтийского флота РФ "Александр Обухов".

Пост об этом появился в соцсетях ведомства.

Корабль базировался в городе Балтийск, что в Калининградской области, и должен был выходить на боевое дежурство. Однако получил "тяжелые повреждения".

"Из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "Обухов" захлебнулся", - сказано в публикации ГУР, к которой прикреплено видео осмотра двигателя М-503.

По данным разведки, ремонт механизма будет технически сложным и дорогостоящим. Причем совсем недавно, в июле, корабль проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.

Россия о проблемах с "Обуховым" официально не сообщала.

Напомним, в апреле в ГУР заявили, что вывели из строя российский ракетный катер "Серпухов".

Позже, уже в конце лета, в СМИ появился рассказ российского моряка по прозвищу Гога о том, как он поджёг "Серпухов", на котором проходил службу в должности старшего радиотелеграфиста, после чего перешел на сторону Украины.