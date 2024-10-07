Народный депутат Артём Дмитрук, который уехал за границу и является в Украине подозреваемым по нескольким делам, сегодня по видеосвязи по принял участие в заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и голосовал.

Об этом сначала сообщили СМИ, затем информацию подтвердил в своем телегрм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По данным прессы, в формате онлайн в заседании принимали участие и правоохранители.

Дмитрук прокомментировал публикации прессы у себя в Телеграме.

"Шок контент. Народный депутат выполняет свои обязанности", - написал он.

Ранее Дмитрук заявил в интервью "Стране", что намерен участвовать в заседаниях правоохранительного комитета.

"Меня, правда, удалили из комитетского чата после известия о моем отъезде. Но председатель моего комитета Сергей Ионушас ("Слуга народа" - Ред.) заверил, что на следующем заседании я смогу присоединиться к коллегам удаленно. Недопуск меня к участию будет правонарушением - препятствованием моей депутатской деятельности", - сказал Дмитрук "Стране".

В конце сентября Дмитрука задержали в Великобритании, однако суд в Лондоне отпустил парламентария на свободу и отказал Украине в его экстрадиции.