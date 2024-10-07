Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на требования европейских политиков разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России предложил нанести ракетный удар по Брюсселю.

Видео его заявления опубликовал канал SMER на Ютубе.

"Некоторые депутаты Европейского парламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней и большой дальности. Вообразим, что одна такая ракета могла бы ударить по нескольким фонтанам в Брюсселе? Чтобы они поняли, о чем вообще идет речь", - сказал Фицо.

Вчера Фицо обвинил Запад в затягивании войны в Украине. По его мнению, Запад хочет "поставить россиян на колени" и "поддерживает убийство славян". Как он считает, нынешняя война Москвы против Киева – это "военный конфликт, в котором на самом деле убивают славян, а Европа поддерживает это убийство".

Ранее Фицо заявлял, что в Украине воюют "нацистские войска", а международное сообщество этого не замечает.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, имеющие очень чёткие обозначения, связанные с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещёнными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует", – сказал Фицо.