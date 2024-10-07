В Одессе произошел новый языковый скандал.

Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

В ролике "мовные" активисты "прессуют" менеджера "Укргазбанка", утверждая, что та предлагала клиенту разговаривать на русском языке.

Активисты угрожают девушке разбирательством и не выпускают ее с рабочего места.

В кадре менеджер на русском языке не говорит.

Ранее мы рассказывали, как в пляжном кафе Одессы женщина, назвавшая себя киевлянкой, устроила языковой скандал и потребовала обслуживать ее на украинском языке.

"Я дома, я в Украине", – заявила она.

"И мы дома, но мы здесь всю жизнь живем", – ответила ей продавщица кафе на русском.

Также мы писали, что во Львове произошел языковой скандал между полицейским и военными. Полицейский остановил автомобиль, после чего находящиеся в нем военные (их не видно на видео) на русском языке потребовали от него документы. Тот отказался, заявив на украинском, что не понимает слово "документы" на русском. После этого начался конфликт, во время которого полицейский заявил, что в Украине все должны говорить на украинском.