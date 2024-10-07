Украина впервые за полгода экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Центр информирует, что подобное произошло благодаря окончанию ремонта энергоблока одной из АЭС, уменьшению внутреннего потребления и отсутствию массированных обстрелов уже больше месяца.

При этом Министерство энергетики об экспорте электроэнергии не сообщает.

Напомним, "Укрэнерго" заявляло, что с 25 августа Украина хочет возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны Евросоюза. Сообщалось, что экспорт электроэнергии будет происходить исключительно в периоды, когда существует избыток - во время пикового производства на солнечных электростанциях. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме станет не хватать, экспорт будет прекращаться.

Тем временем эксперты считают, что стоимость электроэнергии для населения в следующем году составит 6,5-7 гривен, а через 2-3 года ожидается тариф 8-9 гривен.

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