Впервые за полгода экспорт электроэнергии в Украине превысил импорт. Инфографика
Украина впервые за полгода экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует.
Об этом сообщает Центр экономической стратегии.
Центр информирует, что подобное произошло благодаря окончанию ремонта энергоблока одной из АЭС, уменьшению внутреннего потребления и отсутствию массированных обстрелов уже больше месяца.
При этом Министерство энергетики об экспорте электроэнергии не сообщает.
Напомним, "Укрэнерго" заявляло, что с 25 августа Украина хочет возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны Евросоюза. Сообщалось, что экспорт электроэнергии будет происходить исключительно в периоды, когда существует избыток - во время пикового производства на солнечных электростанциях. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме станет не хватать, экспорт будет прекращаться.
Тем временем эксперты считают, что стоимость электроэнергии для населения в следующем году составит 6,5-7 гривен, а через 2-3 года ожидается тариф 8-9 гривен.
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