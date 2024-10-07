Мужчина, угрожавший пистолетом блогеру в Полтаве, оказался водителем главы районного ТЦК.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в Полтаве неизвестный в штатском начал цепляться к блогеру Николасу Карме, который снимал видеосюжет в центре города. В сети опознали в мужчине главу районного Полтавского военкомата Александра Логвиненко. Позже это подтвердилось официально.



В ходе конфликта другой мужчина из компании Логвиненко приставил пистолет к шее блогера. Как выяснила "Страна", он числится водителем в том же самом ТЦК.

У него изъяли стартовый пистолет ТТ с патронами и открыли дело за хулиганство с применением оружия.

"По данному факту открыто уголовное дело по части 4 статьи 296, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет лишения свободы", - рассказал источник.

Ранее в Раде заявили, что граждане Украины имеют право снимать на видео действия военкомов. Это не запрещено законом.

Также мы писали, что в Киеве задержали мужчин, вышедших на мини-пикет против ТЦК.