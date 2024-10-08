Солдат ВСУ заявил, что не будет стрелять в россиян, потому что это братоубийственная война.

Об этом сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов, служащий в украинской армии.

"Парень сказал нам: будут идти орки, я стрелять не буду. Мы спросили: что случилось? Он на русском говорит: мы же понимаем все, что это братоубийственная война", – рассказал Фирсов.

По его словам, причина – в насильственной мобилизации, которая не учитывает настроения тех, кого присылают в армию.

Ранее газета The Times писала, что тактика мобилизации в Украине "становится все более грязной", "обманчивой, принудительной и насильственной", так как "измученные конфликтом украинцы отказываются" от нее.

В свою очередь издание Financial Times сообщало, что украинское общество "истощено", даже военные на фронте хотят переговоров с Россией.

Война в Украине идет уже 957-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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