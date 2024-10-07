Глава акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко написал заявление об увольнении.

Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления", – говорится в сообщении.

Напомним, Лещенко заменил в должности Александра Камышина полтора года назад. Его контракт должен был действовать до весны 2025 года.

Ранее Набсовет "Укрэнерго" уволил главу компании Кудрицкого.

По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, такое решение принял наблюдательный совет компании четырьмя голосами против двух.

Напомним, НАБУ вручило подозрение экс-главе правления "Укрзализныци" Кравцову и нескольким чиновникам компании.

В частности, бывшие члены правления "Укрзализныци" Александр Скрипинский и Станислав Лесников, действующие и бывшие чиновники региональных филиалов "Юго-Западная железная дорога" и "Приднестровская железная дорога" Николай Кужевский, Дмитрий Копер, Сергей Гавриленко и Алексей Шарий.

Лесникова взяли под стражу с альтернативой залога в 11,8 миллионов гривен.