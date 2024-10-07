В США и "коридорах Киева" меняют цели войны и склоняются к переговорам с Россией об остановке войны по линии фронта.

Об этом в своей редакционной колонке пишет газета Financial Times, которая на днях уже сообщала о существовании таких планов (Украина их отрицает).

"В Вашингтоне, некоторых западных столицах и коридорах Киева настроения меняются: от решимости, что война может закончиться только с изгнанием российской армии с территории Украины, к вынужденному признанию, что лучший шанс на будущее - это переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны", - говорится в статье.

При этом издание пишет, что пока "Киев не получает достаточной поддержки, чтобы достичь даже этой уменьшенной цели".

"Украина вступает в свою третью зиму войны, и настроение мрачнее, чем когда-либо. На востоке её войска теряют позиции перед неумолимым наступлением российских противников, хотя и ценой больших потерь для Москвы. С половиной разрушенной энергосистемы украинцам предстоит проводить часы в холодные месяцы без света и тепла", - описывает ситуацию FT.

Некоторые западные столицы, ранее настаивавшие на необходимости военного поражения России, "пересматривают свои цели" на фоне обострения на Ближнем Востоке.

А "некоторые украинские чиновники в частных беседах выражают опасения, что им не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки для возврата всех захваченных Россией территорий".

Поэтому "за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, по которой Москва сохраняет фактический контроль над примерно одной пятой частью Украины, которую она оккупировала, хотя её суверенитет не признаётся, в то время как остальная часть страны получит возможность присоединиться к НАТО или будет обеспечена эквивалентными гарантиями безопасности. Под этим "зонтиком" Украина сможет восстановиться и интегрироваться в ЕС, подобно Западной Германии во времена холодной войны".

В то же время газета пишет, что исходные предположения, на которых строится эта формула, несут в себе ряд проблем.

Прием Украины в НАТО "потребует масштабного и дорогостоящего развёртывания сил со стороны США и их партнёров - и оставит их в ситуации, похожей на холодную войну".

"Второе предположение заключается в том, что президента России можно склонить к переговорам и принятию такого сценария. Но одной из заявленных целей Путина было предотвращение вступления Украины в НАТО. Также сомнительно, что у него есть стимул соглашаться на переговоры по обмену земель на мир, пока он верит, что его войска могут расширить свои успехи", - говорится в статье.

При этом издание призывает Байдена и западных лидеров резко увеличить поддержку Украины, приняв "план победы" Зеленского. Констатируется, что украинский президент "уехал ни с чем" из Штатов накануне.

Исходя из неизбежности переговоров, редакция FT призывает максимально усилить Украину - "чтобы укрепить позиции Киева перед возможным президентством Трампа или заложить фундамент, на котором Камала Харрис сможет строить свою политику, если она победит".

Ранее газета The Washington Post писала, что несмотря на презентацию "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского, детали дальнейшей стратегии Киева "остаются туманными".

Мы анализировали в отдельном материале, насколько реально закончить войну по линии фронта и принять оставшуюся территорию Украины в НАТО.