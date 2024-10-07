В результате обстрела Славянска Донецкой области погиб 45-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.

Также, по его словам, шесть человек получили ранения. Среди них двое детей возрастом два года и тринадцать лет.

Кроме того, в ходе обстрела повреждены многоэтажки, автомойка и частные автомобили.

Ранее были опубликованы фото и видео последствий удара по Краматорску. Там погибли двое мирных жителей, десятки человек получили ранения.

Война в Украине продолжается 957-й день. Последние новости с ключевыми событиями 7 октября 2024 года – в нашем обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщал, что в Донецкой области россияне продвинулись к югу от Селидово – в Цукурино и в Максимильяновке. Там войска РФ пытаются взять под контроль трассу на Курахово и отрезать город с южной стороны. OSINT-исследователь заявил, что ВСУ начали рыть новые линии обороны вокруг Покровска, также впервые их строят на дороге к городу Днепру.

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