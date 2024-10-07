Войска РФ зашли на восточную окраину Торецка Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, бои ведутся за каждый подъезд.

"Ситуация постоянно меняется: то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться", – добавила она.

В то же время, согласно карте Deep State, россияне находятся уже в центре Торецка и захватили треть города.

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Накануне военный паблик Deep State сообщал, что российские войска продвинулись к югу от Селидово, в Цукурино и в Максимильяновке Донецкой области. К югу от Селидово войска РФ пытаются перерезать трассу на Курахово и отрезать город с южной стороны. OSINT-исследователь заявил, что ВСУ начали рыть новые линии обороны вокруг Покровска, также впервые их строят на дороге к Днепру.

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