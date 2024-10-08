Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что не будет обсуждать с главой Кремля Владимиром Путиным прекращение войны в Украине без присутствия Киева.

На вопрос, встретилась бы она с российским президентом для остановки конфликта, Харрис ответила: "Не на двусторонней основе без Украины, нет. Украина должна иметь право голоса в отношении будущего Украины".

Также кандидат в президенты от демократов заявила, что "не будет успеха в прекращении войны без участия Украины и устава ООН".

Харрис при этом уверена, что при Трампе Украину ждет "капитуляция".

"Дональд Трамп, если бы он был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Давайте проясним это. Он говорит: "О, он может закончить это в один день". Ты знаешь, что это такое? Речь идет о капитуляции", - сказала она.

Напомним, кандидат от республиканцев Дональд Трамп говорит, что Байден и Харрис, поддерживая Украину, поставили США на грань ядерной войны с Россией.

В свою очередь Байден пообещал, что после победы на выборах Камала Харрис никогда не склонится перед Путиным.

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