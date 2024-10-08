Законопроект о добровольной уплате штрафа со скидкой за нарушение правил мобилизации также уточняет работу заочных повесток.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Уточнения следующие:

В документе прописано, что возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы выписать заочный штраф без составления протокола. То есть после возвращения вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе. Устанавливается, что доказательством необновления человеком учетных данных может считаться выписка из реестра "Оберег", которую ранее суды иногда не принимали. Дело может быть рассмотрено, в том числе, по месту нахождения лиц на воинском учете или по месту их выявления. На уплату штрафа дается 30 дней со дня вступления в силу постановления, после чего оно подлежит принудительному исполнению. То есть постановление ТЦК будет направляться исполнителю, который сможет сразу открыть исполнительное производство, арестовать счета уклониста и принять другие предусмотренные меры.

Ранее мы сообщали, что ТЦК не стали массово выписывать штрафы за нарушение правил воинского учета (в частности, за необновление данных) после принятия нового закона о мобилизации. А люди неохотно платят штрафы.

Также адвокат рассказывал, что украинские суды отменяют большую часть штрафов, наложенных ТЦК в связи с нарушениями законодательства о мобилизации.

По его словам, сейчас очень часто выписывают штрафы и слушается очень много связанных со штрафами дел, при этом доля выигранных у ТЦК дел по поводу взыскания штрафов составляет 88%.