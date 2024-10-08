Маловероятно, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана в ходе своей предполагаемой ответной атаки. Вероятно, целью будут военные базы, объекты разведки или управления.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

После продолжительных дебатов - в том числе с американцами, которые выступили против - ядерные цели, похоже, были оставлены на случай, если иранцы нанесут новые удары по Израилю.

NYT пишет, что Израиль 22 года готовился к удару по ядерным объектам Ирана, а два года назад открыто имитировал такой удар. Но Израиль понимает, что у него может не получиться нанести серьезный ущерб подземным базам без американских 30 000-фунтовых "бункерных бомб".

Тем не менее в Израиле растёт призыв, поддержанный некоторыми в США, воспользоваться моментом и обрушить иранский потенциал на годы вперед. По словам американских разведчиков и внешних экспертов, Тегеран "находится на пороге создания ядерной бомбы".

Тем временем на фоне напряжённой ситуации между Ираном и Израилем в соцсетях начали писать, что Тегеран тайно провел подземные ядерные испытания.

Слухи об этом начали распространяться с 5 октября, после того, как в Иране произошло землетрясение.

Подземные толчки магнитудой свыше четырёх баллов были зафиксированы в провинции Семнан в центре страны и затронули также Туркменистан.

После этого в соцсети Х понеслись слухи о том, что это были подземные ядерные испытания, и теперь у Ирана, как утверждается, есть ядерное оружие.

Однако никаких подтверждений этой гипотезе нет - на уровне СМИ, экспертов или официальных заявлений иранское землетрясение никак не увязывалось с испытанием ядерного оружия.

Не подтверждали это и спецслужбы ведущих стран мира. Наоборот, наличие у Ирана ядерной бомбы они опровергают. Так, директор ЦРУ Бернс вчера заявил, что нет никаких доказательств того, что Тегеран решил создать такое оружие. По словам Бернса, западные разведки заранее бы знали о том, что Иран обзавелся ЯО.

В России же напрямую отвергли связь землетрясений в Иране и ядерных испытаний.

"В связи с сейсмическими событиями в Иране 5 октября высказывались предположения, что они, вероятно, были вызваны ядерными испытаниями. ОДВЗЯИ проанализировала сигналы со своих 25 станций и пришла к выводу, что зарегистрированные формы волн соответствуют предыдущим землетрясениям в Иране", - заявил российский представитель при Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ульянов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Напомним, по данным западной прессы, Израиль не дал американцам гарантий, что отказался от идеи ударов по ядерным объектам Ирана.