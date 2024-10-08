Анализируем итоги 958-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинские источники сообщают, что россияне за минувшие сутки захватили два села - Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку в Луганской. Об этом заявляет военный телеграм-канал Deep State.

Желанное Первое находится в северной части "кармана", которые пытаются срезать российские войска в районе реки Волчья - вынуждая ВСУ отступить на западный ее берег. Более того, сегодня ряд российских военных пабликов сообщили, что украинские войска начали отход со всей территории к востоку от реки Волчья, чтоб не попасть в окружение из-за продвижения российской армии западнее.

Украина отход войск с восточного берега Волчьей не подтверждала.

Южнее - к востоку от Курахово - россияне продвинулись в Максимилиановке, за которую с недавних пор иду бои.

При этом минобороны России заявило сегодня о захвате села Зоряное Первое в Донецкой области. На картах такого населенного пункта нет, однако есть просто Зоряное в районе Кураховки. Российские паблики уже отметили это село как подконтрольное РФ.

Но по украинским картам оно находится под полным контролем ВСУ И примерно в двух километрах от российских позиций.

Украинцы тем временем массово сообщают в соцсетях о пропаже без вести своих родных и близких, воевавших в 152-й бригаде на Покровском направлении.

Так, одна из украинок записала видео в ТикТок, в котором заявила, что ее 51-летний отец, мобилизованный в июле, служил в 152 бригаде. Пропал без вести на Покровском направлении, куда попал после всего трех недель обучения.

Она приводит сообщения и других родственников, которые ищут своих без вести пропавших близких. Говорит, все они были направлены "на ноль" без опыта и с недостаточной подготовкой.

Теперь же родственники не могут получить никакой информации о них ни в бригадах, ни в ТЦК, которые их призвали.

Подобных сообщений о массовой пропаже без вести солдат в последнюю неделю множество и по 152 бригаде, и по ряду других подразделений. Об этой же проблеме пишет и экс-нардеп Мосийчук, который заявил, что ему поступают сообщения о массовой пропаже без вести военных в 152-й бригаде.

Официально командование ВСУ эти заявления не комментировало.

Перейдем севернее. Упомянутая выше Стельмаховка, о захвате которой россиянами заявил Deep State, расположена в Луганской области по реке Жеребец, которую обороняли ВСУ.

Судя по карте DS, реку россияне перешли и планируют продвигаться к югу от российского выступа в районе Песчаного - вероятно, прикрывая фланги основного прорыва к реке Оскол, что является главной целью РФ на этом участке фронта. Судя по картам и украинских, и российских военных пабликов, российские войска на одном из участков уже почти достигли Оскола.

Вчера украинское командование заявило, что войска РФ зашли на восточную окраину Торецка. Как сообщила пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова, бои ведутся за каждый подъезд.

"Ситуация постоянно меняется – то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы их постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться", – добавила она.

В то же время, согласно карте украинского паблика Deep State, россияне находятся уже в центре Торецка и захватили треть города. Украинский военный Станислав Бунятов подтверждает, что российские войска штурмуют центр города и "пытаются расширять свою зону влияния в направлении северо-восточной части города, обходя агломерацию".

Минобороны РФ сегодня заявило о захвате поселка Золотая Нива, что между Угледаром и Великой Новоселкой. Украина этого не подтверждала - на карте Deep State поселок обозначен полностью в серой зоне. Но украинские военные вчера сообщали о массированном штурме села.

Золотая Нива - последний крупный населённый пункт перед Великой Новоселкой с восточного направления. Российские войска уже делали попытки продвижения в сторону этого города с юга - от Старомайорского.

Великая Новоселка находится на юге Донецкой области у границы с Запорожской. Город является по сути "воротами" для развертывания наступления с востока в направлении Запорожской области. Также продвижение здесь на север - в сторону Курахово, может создать угрозу окружения всей группировке украинских войск, которая находится на пространстве от Угледара до Курахово.

Вернуть дезертиров. Миссия невыполнима?

В Раде вчера предложили изменить закон о дезертирстве во время войны - еще более упростив возвращение в строй людей, покинувших свою часть.

Предлагается, чтобы военные, которые впервые самовольно покинули часть, но вернулись и выразили готовность служить, должны быть не позднее 72 часов с этого момента восстановлены в военной службе с возобновлением зарплаты и других льгот.

Ранее Рада декриминализировала дезертирство и самовольное оставление части, совершенные впервые, этот закон вступил в силу в начале сентября. Теперь его хотят сделать еще "гуманнее".

Причина этого, судя по всему - повальные объемы бегства из армии. Это подтверждается и официальными данными, по которым в Украине за 2024 год в разы выросло количество случаев дезертирства и СЗЧ.

Как говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос "Общественного совета добропорядочности", за восемь месяцев текущего года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части и 15 559 за дезертирство. В первый год войны таких случаев было соответственно 6641 и 3442. То есть рост по обоим показателям примерно пятикратный.

Дезертирство в армии резко усилилось после принятия уже упомянутого закона, пишет служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко.

"Только из моей воинской части за август-сентябрь 2024 года, после внесения изменений в УК Украины, дезертировала половина военнослужащих от того количества, которое самовольно оставило службу за предыдущие 2,5 года. И каждую неделю их становится больше и больше. Ибо для чего служить, если можно не служить и за это ничего не будет?" - пишет Бойко.

Бойко считает, что это уже привело к потере десятков населенных пунктов, включая Угледар. И прогнозирует, что новый законопроект, предлагающий не снимать дезертиров с военной службы, усугубит ситуацию с дезертирством и потерей населенных пунктов.

"Поскольку дезертиры будут считаться на службе (правда, без получения денежного довольствия), таким образом на бумаге будет создаваться иллюзия укомплектованности боевых воинских частей. Что касается последствий этого безумия, то они очевидны: в октябре-ноябре с фронта дезертируют еще несколько десятков тысяч бойцов, а следующим городом-крепостью станет Павлоград", - заявляет Бойко.

Он приводит цифру в 170 тыс. дезертиров с начала войны. Это значит, более пяти тысяч каждый месяц. Но, если учесть, что поток СЗЧ-шников усилился в этом году, то скорее всего ежемесячная цифра на данный момент будет выше.

Почему украинские военные в таких количествах оставляют свои части именно сейчас?

Главная причина, судя по всему - максимальный за всю войну приток в армию тех, кто не желает в ней служить и активно старался не попасть под мобилизацию, но все равно под нее попал.

Именно в 2024 году мобилизацию резко усилили - как в форме "бусификации", так и на уровне закона. Остальные же факторы войны, которые могли бы повлиять на решение уйти в самоволку, присутствовали и раньше - например, продвижение россиян на фронте или их превосходство в тех или иных видах вооружений.

Детальнее в том, почему участились случаи ухода в СЗЧ, мы разбирались в отдельном материале.

Еще одна инициатива Рады по теме мобилизации - ввести скидку на уплату штрафа за нарушение правил воинского учета. Вчера появился соответствующий законопроект.

Он предлагает разрешить нарушителям добровольно уплачивать штраф со скидкой в 50% - 8,5 тыс. гривен.

Напомним, не обновившие данные до 18 июля считаются нарушителями и могут быть оштрафованными. В Раде предлагают им не ждать, когда ТЦК выпишет штраф, а самому уплатить половину от него, чтобы воспользоваться госуслугами, где нужны обновленные данные. Например, экономическим бронированием, когда оно станет доступно.

Кроме того, этот законопроект уточняет работу заочных повесток:

1. В документе прописано, что возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы выписать заочный штраф без составления протокола.

То есть после возвращения вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе.

2. Устанавливается, что доказательством необновления человеком учетных данных может считаться выписка из реестра "Оберег", которую ранее суды иногда не принимали.

3. Дело может быть рассмотрено, в том числе, по месту нахождения лица на военном учете или по месту их выявления.

4. На уплату штрафа дается 30 дней со дня вступления в силу постановления, после чего оно подлежит принудительному исполнению. То есть постановление ТЦК будет направляться исполнителю, который сможет сразу открыть исполнительное производство, арестовать счета уклониста и принять другие предусмотренные меры.

В преддверии "Рамштайна"

Уже на этой неделе, в субботу 12 октября, в Германии пройдет заседание группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Туда на этот раз приедут главы государств, что подчеркнет особенный характер встречи.

Правда не будет ключевого президент - Байдена.

По данным Bloomberg, накануне Шольц, Байден, Стармер и Макрон собирались обсудить Украину в Берлине, а потом еще и не "Рамштайне", где вдобавок будут лидеры примерно 20 государств, в том числе Италии, Польши и Канады. Обсуждать будут военную и финансовую помощь Киеву, "пути обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины".

Однако сегодня стало известно, что Байден отложил свою поездку в Германию из-за мощного урагана Мильтон, который надвигается на США, сообщили в Белом доме.

Поэтому ожидания от встречи достаточно противоречивые.

Украина ждет одобрения "плана победы" Зеленского и заявляет об этом публично. Сам план по-прежнему держится в секрете. Но, судя по риторике западных медиа, программа-максимум для Киева состоит из двух пунктов - "дальнобоя" и более четких перспектив присоединения Украины к НАТО.

Но пока нет никаких признаков того, что союзники на это согласятся - особенно с учетом того, что на встречу не поедет президент США.

К слову, сегодня в Офисе президента заявили, что второй Саммит мира в ноябре, как анонсировали украинские власти, не состоится.

В западной прессе все больше пишут о том, что США и партнеры обсуждают не пути эскалации войны и резкого увеличения помощи Украине - а модели окончания конфликта. Вчера очередной материал на эту тему выпустила газета Financial Times.

В своей редакционной статье издание написало, что в США и в "коридорах Киева" меняют цели войны и склоняются к переговорам с Россией об остановке боев по линии фронта.

"В Вашингтоне, некоторых западных столицах и коридорах Киева настроения меняются: от решимости, что война может закончиться только с изгнанием российской армии с территории Украины, к вынужденному признанию, что лучший шанс на будущее - это переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны", - говорится в статье.

При этом издание пишет, что пока "Киев не получает достаточной поддержки, чтобы достичь даже этой уменьшенной цели".

"Украина вступает в свою третью зиму войны, и настроение мрачнее, чем когда-либо. На востоке её войска теряют позиции перед неумолимым наступлением российских противников, хотя и ценой больших потерь для Москвы. С половиной разрушенной энергосистемы украинцам предстоит проводить часы в холодные месяцы без света и тепла", - описывает ситуацию FT.

Некоторые западные столицы, ранее настаивавшие на необходимости военного поражения России, "пересматривают свои цели" на фоне обострения на Ближнем Востоке.

А "некоторые украинские чиновники в частных беседах выражают опасения, что им не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки для возврата всех захваченных Россией территорий".

Поэтому "за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, по которой Москва сохраняет фактический контроль над примерно одной пятой частью Украины, которую она оккупировала, хотя её суверенитет не признаётся, в то время как остальная часть страны получит возможность присоединиться к НАТО или будет обеспечена эквивалентными гарантиями безопасности. Под этим "зонтиком" Украина сможет восстановиться и интегрироваться в ЕС, подобно Западной Германии во времена холодной войны".

В то же время газета пишет, что исходные предположения, на которых строится эта формула, несут в себе ряд проблем.

Прием Украины в НАТО "потребует масштабного и дорогостоящего развёртывания сил со стороны США и их партнёров — и оставит их в ситуации, похожей на холодную войну".

"Второе предположение заключается в том, что президента России можно склонить к переговорам и принятию такого сценария. Но одной из заявленных целей Путина было предотвращение вступления Украины в НАТО. Также сомнительно, что у него есть стимул соглашаться на переговоры по обмену земель на мир, пока он верит, что его войска могут расширить свои успехи", - говорится в статье.

При этом издание призывает Байдена и западных лидеров резко увеличить поддержку Украины, приняв "план победы" Зеленского. Констатируется, что украинский президент "уехал ни с чем" из Штатов накануне.

Исходя из неизбежности переговоров, редакция FT призывает максимально усилить Украину - "чтобы укрепить позиции Киева перед возможным президентством Трампа или заложить фундамент, на котором Камала Харрис сможет строить свою политику, если она победит".

Но пока неизвестно, будет ли этот призыв услышан. Хотя, судя по реакции России, там возможность усиления помощи Украине - в частности, путем выдачи разрешения на "дальнобой" - воспринимают серьезно. Глава МИД РФ Лавров сегодня заявил, что если Запад даст Украине разрешение на это, Москва об этом узнает, "и ответные меры начнут действовать".

Напомним, что РФ недавно изменила свою ядерную доктрину, куда включен пункт, что нападение неядерной державы на Россию при поддержке ядерных держав считается их совместным нападением на РФ. Также в России угрожают начать передавать ракеты йеменским хуситам.

Насколько в целом реально закончить войну по линии фронта и принять оставшуюся территорию Украины в НАТО, мы анализировали здесь.

В целом же задачи начать переговоры и дать разрешение на удары дальнобоем по РФ, как мы уже писали, друг другу противоречат. Удары не настолько сильно повлияют на ход войны, чтоб побудить Путина идти на переговоры на условиях Украины. Но достаточно значимо с политической точки зрения, что создать ему ситуацию "потери лица", если он на какие-либо переговоры пойдет. Поэтому удары, скорее, еще более ужесточат его позицию и, к тому же, сделают намного напряженнее отношения между РФ и Западом вплоть до угрозы прямого столкновения (по крайней мере, прямые намеки на это из Москвы идут постоянно). В таких условиях будет уже не до переговоров.

Также нет никаких подтверждений о том, что Украина готова снять свое основное требование - вывод российских войск на границы 1991 года. Наоборот - слухи об этом Киев постоянно опровергает.

Что касается распространенного тезиса о том, что Путин не согласится на прекращение боев по линии фронта, так как ставит куда более масштабные цели (контроль над всей территорией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, например), то никто точно не может сказать, действительно ли Кремль хочет попытаться взять "по максимуму", либо удовлетворится "синицей в руках" (уже захваченными территориями). Тем более, что риски долгой войны для РФ также большие.

Но даже если Путин и не хочет останавливаться, то побудить его прекратить бои по линии фронта многократно более простая задача, чем побудить вывести российские войска на границы 1991 года. Тем более, что за скорейшее прекращение войны выступают и страны БРИКС - Бразилия и Китай. И если Украина и Запад также согласятся с этой концепцией, то они смогут через китайцев и бразильцев попытаться повлиять на Кремль.

Но, повторимся, никаких достоверных подтверждений того, что Киев и нынешняя администрация США готовы останавливать войну по линии фронта нет. Больше свидетельств, что Украина все ж таки рассчитывает повторить ход войны 2022 года - истощить российские войска в оборонительных боях и затем перейти в наступление. Однако реальна ли эта цель и не станет ли положение Украины (а значит и ее переговорная позиция) далее еще хуже - большой вопрос.