Южная Корея считает вероятной отправку властями КНДР своих военных в Украину для участия в боях на стороне РФ. Киев заявляет, что некоторые из них уже прибыли в Украину.

Такую информацию передает южнокорейское агентство "Рёнхап".

Сеул напоминает, что у Москвы и Пхеньяна есть соглашение о взаимной обороне, подписанное в июне Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, схожий с военным союзом, возможность такого развертывания весьма вероятна", — заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён в местном парламенте.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что военные КНДР уже появились в Украине. Издание Kyiv Post со ссылкой на источники в разведке сообщило, что шесть северокорейских офицеров погибли и трое получили ранения в результате ракетного удара 3 октября недалеко от Донецка.

Министр обороны Южной Кореи заявил, что этот отчет, скорее всего, соответствует действительности.

Глава "Центра противодействия дезинформации" при СНБО Андрей Коваленко тоже утверждает, что КНДР уже направила своих военных в ограниченных количествах и некоторые из них погибли. По его данным, это преимущественно служащие инженерных войск, которые осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия армией РФ.

Официально гибель северокорейцев или их пребывание в Украине не подтверждались.

При этом на Западе и в Украине не раз заявляли, что КНДР поставляет РФ баллистические ракеты и что РФ применяет северокорейский противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4.

Украинские эксперты также утверждали, что северокорейские инженерные части помогут России "преодолеть тупик войны".