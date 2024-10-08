Дезертирство в армии резко усилилось после принятия закона об ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СОЧ).

Об этом написал в Фейсбуке служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко.

"Только из моей воинской части за август-сентябрь 2024 года, после внесения изменений в УК Украины, дезертировала половина военнослужащих от того количества, которое самовольно оставило службу за предыдущие 2,5 года. И каждую неделю их становится больше и больше. Ибо для чего служить, если можно не служить и за это ничего не будет?" - пишет Бойко.

Бойко считает, что это уже привело к потере десятков населенных пунктов, включая Угледар, и прогнозирует, что новый законопроект, предлагающий не снимать дезертиров с военной службы, усугубит ситуацию с дезертирством и потерей населенных пунктов.

"Поскольку дезертиры будут считаться на службе (правда, без получения денежного довольствия), таким образом на бумаге будет создаваться иллюзия укомплектованности боевых воинских частей. Что касается последствий этого безумия, то они очевидны: в октябре-ноябре с фронта дезертируют еще несколько десятков тысяч бойцов, а следующим городом-крепостью станет Павлоград", - заявляет Бойко.

Он приводит цифру в 170 тысяч дезертиров с начала войны.

Недавно западное издание приводило статистику, согласно которой около 5-10% украинских военных отсутствуют на службе без увольнительной.

Мы разбирались, почему украинские военнослужащие уходят в СОЧ.