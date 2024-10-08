В Молдове задержан Дмитрий Чистилин, который ранее был директором Института развития и самоорганизации Саймона Кузнеца, открытого в Киеве в 2012 году.

Об этом сообщает СБУ.

Служба называет Чистилина "кремлевским идеологом вооруженной агрессии России" и помощником экс-советника Владимира Путина Сергея Глазьева.

Его задержали молдавские силовики по запросу Украины при попытке выезда из Молдовы в РФ "через территории третьих стран". Сейчас он находится под стражей. Он получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Передали ли его Украине, не уточняется. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ заявляет, что с 2016 года Чистилин готовил для Кремля "аналитические материалы", в которых "поддерживал вооруженную агрессию России", делал публикации аналогичного характера, а также ездил по Европе, позиционируя себя как представитель украинской общественности.

"Фигурант принимал участие в проведении так называемых круглых столов в европейских странах. В ходе таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров", - сказано в публикации СБУ.

После одного из таких форумов Чистилина и задержали.

Отметим, что в СМИ упоминается выступление Чистилина в Бухаресте 22 сентября. Судя по всему, оттуда он направился в Молдову. При выезде из страны его задержали и затем выдали Украине.

О Чистилине широкой общественности мало что известно, так же, как и о его роли в качестве "кремлевского идеолога вооружённой агрессии". Судя по публикациям в прессе, Чистилин уехал в Москву после Майдана и выступал там на разного рода мероприятиях.

В сентябре СБУ заявляла о разоблачении вооружённой группировки, готовившей захват власти в Одессе по заказу Кремля.

Также в спецслужбе утверждали, что руководство украинского проектного института помогало РФ восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы после атак украинских дронов.