Большинство мужчин, не обновивших учетные данные до 16 июля, ищут с помощью "Укрпочты" или адресного оповещения.

Об этом в интервью украинскому СМИ заявил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского военкомата Сергей Монукало.

"По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые сообщения с описью вложения. Потому что повестка без описи, без конверта, которая брошена в почтовый ящик, не является надлежащим образом врученной - только почтовым вложением или лично в руки. Как не считается надлежащим образом оповещенным лицо, чьи родственники, которые или взяли повестку, или не взяли и заявили, что лицо не проживает по месту жительства", - сказал Монукало.

Когда выясняется, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, формируется запрос в полицию о подаче его в розыск.

"Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил воинского учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство", - добавил Монукало.

Ранее представитель Ивано-Франковского областного ТЦК заявил, что не обновившие свои учетные данные или не имеющие военно-учетных документов военнообязанные автоматически стали нарушителями и находятся в розыске полиции.

Однако народный депутат Федор Вениславский опроверг эти слова.