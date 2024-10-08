В Украине постепенно, по мере продолжения войны, следует понижать возрастную планку мобилизации.

С таким предложением выступил в Фейсбуке бывший народный депутат из "Свободы" Юрий Сиротюк.

"Каждые полгода длительности войны должна планово сокращаться верхняя мобилизационная планка. Например, с начала 2025 года в ряды Сил обороны можно было бы привлекать начиная с 24 лет. Будет длиться война высокой интенсивности в 2025 году - с июля стоит призывать 23 летних. Тогда и юноши будут понимать свои перспективы, и армия будет постепенно омолаживаться", - написал Сиротюк.

Он назвал призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать молодых мужчин 18-25 лет "опасным и преступным популизмом". Сиротюк считает, что это война в Украине "экзистенциальная", поэтому выбора нет.

Ранее секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что украинской власти придется пойти на снижение мобилизационного возраста в случае, если в РФ будет объявлена новая волна мобилизации.

Между тем Кабинет министров внес в Раду законопроект, которым хочет обязать призывников в возрасте 17 лет вставать на учет через "Резерв+" или путем явки в ТЦК.