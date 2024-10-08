Венгрия заблокировала выделение Украине 35 миллиардов евро кредита за счет замороженных российских активов до выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Об этом сообщает Euronews.

Будапешт не устраивает предложение ЕС продлить заморозку российских активов не на шесть, а сразу на 36 месяцев, чтобы дать долгосрочную гарантию США. Венгрия считает, что Дональд Трамп в случае победы выступит против этого.

"Мы считаем, что этот вопрос – продление антироссийских санкций – должен быть решен после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении по этому вопросу пойдет будущая администрация США. Вы можете видеть президентские выборы и предвыборную кампанию: есть два абсолютно разных пути решения этой проблемы. Один в направлении мира. И другой - продолжать войну", – заявил министр финансов Венгрии Михай Варга после встречи министров Евросоюза в Люксембурге.

Все остальные страны ЕС поддержали продление заморозки активов РФ и выделение Украине кредита. Еврокомиссар Паоло Джентилони назвал создавшуюся ситуацию "квазиединогласной" поддержкой.

На днях Франция предложила ограничить право Еврокомиссии выделять деньги Украине без согласия стран ЕС.

Что касается Венгрии, то она регулярно блокирует финансирование Украины. Так, в 2022 году Будапешт заблокировал выделение Украине 18 миллиардов финансовой помощи ЕС на 2023 год.