Второй "саммит мира" не состоится в ноябре, как ранее планировалось.

Об этом заявила советница главы Офиса президента Дарья Заривна в комментарии изданию "Телеграф".

"В ноябре второй "саммит мира" не состоится. Но всё для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита", — заявила советница Ермака.

Также она опубликовала пост на эту тему в своем телеграм-канале.

"Относительно второго саммита мира, подготовка к которому продолжается. Должна дать разъяснение. В октябре состоится ряд тематических конференций по пунктам формулы мира. Последняя подобная конференция пройдет 30-31 октября. Вопрос даты проведения второго саммита будет решаться после завершения тематических конференций", - сказано в публикации.

Напомним, Владимир Зеленский не раз заявлял, что хочет завершить войну по результатам второго "мирного саммита", на который планируют позвать РФ. Он даже говорил, что в рамках подготовки второго саммита с представителями РФ уже состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".

Представители украинской власти заявляли, что саммит хотят провести в ноябре.

Между тем в России говорили, что не намерены участвовать в этом мероприятии.

"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", - заявляли в российском МИД в сентябре.