Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни глава Кремля Владимир Путин не хотят мира, потому что оба считают, что время работает на них.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, рассказывая о встречах с обоими главами государств.

"Два лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них. Оба. Именно поэтому они не желают идти ни на какие компромиссы или на мир. Это было мое впечатление. Они хотят драться. Что плохо для Европы. Я не концентрируюсь сейчас на том, что хорошо для Украины или России, я говорю с точки зрения Европы, с европейской точки зрения", – заявил Орбан.

Также венгерский премьер рассказал, что предлагал лидерам ЕС после поездок в Киев и Москву.

"Европа, сказал я премьер-министрам, вместо того, чтобы обсуждать так называемую позицию поддержки войны с глобальным Югом, давайте выберем сотрудничество с глобальным Югом. Китайцы, бразильцы, арабские страны и ЕС должны вместе создать мирную платформу и попытаться вместе предпринять шаги, которые приведут две воюющие страны к прекращению огня. Это было мое предложение, больше я ничего не предлагал. Это было отклонено", – сказал он.

Ранее западные издания сообщали, что Орбан обсуждал с Китаем и Бразилией свое намерение инициировать мирный саммит между Украиной и РФ.

А после визита в Москву премьер Венгрии обещал "новые дипломатические сюрпризы".