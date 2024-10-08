Армянский премьер Пашинян прокатился по Москве на велосипеде с телохранителями и реанимобилем. Видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, как проехался по Москве на велосипеде.
Ролик появился в Инстаграме политика сегодня утром.
"Велопрогулка по Москве", - коротко подписано видео в соцсети.
Как оказалось, Пашиняна сопровождал конвой телохранителей и реанимобиль.
Армянский премьер приехал в РФ для участия в саммите глав государств СНГ и встречи с Владимиром Путиным. На ней стороны договорились, что с 1 января пограничники Армении и РФ будут совместно охранять границу с Ираном и Турцией.
В последнее время у Еревана и Москвы напряженные отношения.
Ранее в сентябре армянские власти заявили, что раскрыли попытку государственного переворота, потенциальные участники которого проходили подготовку на территории РФ.
А летом Министерство иностранных дел России направило ноту протеста Армении после визита армянской делегации в украинскую Бучу.