Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, как проехался по Москве на велосипеде.

Ролик появился в Инстаграме политика сегодня утром.

"Велопрогулка по Москве", - коротко подписано видео в соцсети.

Как оказалось, Пашиняна сопровождал конвой телохранителей и реанимобиль.

Армянский премьер приехал в РФ для участия в саммите глав государств СНГ и встречи с Владимиром Путиным. На ней стороны договорились, что с 1 января пограничники Армении и РФ будут совместно охранять границу с Ираном и Турцией.

В последнее время у Еревана и Москвы напряженные отношения.

Ранее в сентябре армянские власти заявили, что раскрыли попытку государственного переворота, потенциальные участники которого проходили подготовку на территории РФ.

А летом Министерство иностранных дел России направило ноту протеста Армении после визита армянской делегации в украинскую Бучу.