Канцлер Германии готов к переговорам с Путиным, если они приведут к миру в Украине - Reuters
Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, если они приведут к прогрессу на пути к миру.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкого чиновника.
"Немецкий чиновник подтвердил готовность Шольца к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии, что они откроют перспективу прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру, но предупредил Россию не воспринимать это как слабость", – пишет агентство.
Также чиновник заявил, что 12 октября на "Рамштайне" месседжем для Украины будет то, что поддержка мощная, а для Москвы – что нет смысла спекулировать на том, что Евросоюз может поколебаться в поддержке.
Напомним, ранее немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники писала, что Олаф Шольц планирует "в ближайшие недели" провести разговор с Владимиром Путиным впервые за почти два года.
В то же время в Кремле заявили, что не получали запросов на телефонный разговор канцлера Германии с Владимиром Путиным. Последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.