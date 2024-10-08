Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, если они приведут к прогрессу на пути к миру.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкого чиновника.

"Немецкий чиновник подтвердил готовность Шольца к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии, что они откроют перспективу прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру, но предупредил Россию не воспринимать это как слабость", – пишет агентство.

Также чиновник заявил, что 12 октября на "Рамштайне" месседжем для Украины будет то, что поддержка мощная, а для Москвы – что нет смысла спекулировать на том, что Евросоюз может поколебаться в поддержке.

Напомним, ранее немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники писала, что Олаф Шольц планирует "в ближайшие недели" провести разговор с Владимиром Путиным впервые за почти два года.

В то же время в Кремле заявили, что не получали запросов на телефонный разговор канцлера Германии с Владимиром Путиным. Последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.