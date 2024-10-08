В Днепропетровской области зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщают мониторинговые паблики со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского Сейсмологического Центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков на глубине 8 км оказался в Криворожском районе между посёлками Недайвода, Лозоватка и Весёлый Кут.

Магнитуда землетрясения оценена в 3,3 балла по шкале Рихтера, что характеризуется ощутимыми вибрациями и покачиванием осветительных приборов, подвешенных под потолками в зданиях.

Ранее землетрясение магнитудой более 5 баллов произошло в Румынии. Подземные толчки ощутили в Украине, Молдове и Болгарии.

В частности, на юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Вибрации ощущались и в других районах области.

Напомним, по данным геофизиков, в ближайшие годы в Украине ожидается землетрясение, которое будет опасным для всей страны.

С 2010 года на Полтавщине произошло 15 землетрясений. Их эпицентры преимущественно были сосредоточены по линии деревень Перещепино – Карловка – Зачепиловка.

Самым сильным в Украине в последние годы было землетрясение февраля 2015 года с эпицентром в Сумской области. Его уровень был оценен 4,7-4,8 баллов по шкале Рихтера.