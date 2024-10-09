В Украине существует угроза мятежа и других возможных негативных последствий заключения мирного соглашения по формуле "НАТО в обмен на территории".

Статью с таким выводом опубликовал журнал Forbes.

По оценке автора материала Мелика Кайлана, этот план несёт большие риски для Украины и лично для Владимира Зеленского.

"Зеленского вынуждают временно уступить оккупированные территории в обмен на обещания вступления в НАТО. Когда процесс начнется, ультранационалистические элементы в армии восстанут и устроят переворот против Зеленского за то, что он "сдал" Донбасс и Крым. Запад резко осудит это, тем самым отталкивая военных путчистов. Путин наводнит украинские СМИ пропагандой о предательстве Запада, недостаточной и медленной поддержке Украины, о готовности Запада использовать Украину как марионетку, а также будет критиковать Зеленского за централизацию власти", - пишет Кайлан.

Отметим, что подобные рассуждения не новы, однако выводы эти очень спорные. Куда больше политических рисков для Зеленского несёт долгая война на истощение. Особенно если она будет сопровождаться дальнейшим отступлением ВСУ на фронте, большими потерями, энергетическими и экономическими потерями, а также ростом коррупции. В то же время далеко не очевидно, что окончание войны по линии фронта приведет к серьёзным внутренним потрясениям и к свержению Зеленского.

Летом мы подробно разбирали, что будет с Зеленским, если он остановит войну по линии фронта.

А на днях "Страна разбирала, закончится ли война в Украине по принципу "НАТО в обмен на территории".