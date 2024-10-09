Законопроект о повышении налогов в текущей редакции не соответствуют Конституции.

К такому выводу пришло Главное юридическое управление Верховной Рады. Замечания управления к документу опубликованы на сайте парламента.

Как сказано в замечаниях, отдельные положения проекта не согласуются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного суда. В частности, управление указало, что предложенный авторами проекта формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом.

Также управление констатировало, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье Конституции о том, что закон не имеет обратной силы.

Напомним, в мае юридическое управление Рады раскритиковало законопроект № 8371, который открывает дорогу к запрету Украинской православной церкви. Кроме прочего эксперты посчитали неправомерным положение, по которому запрет религиозной организации осуществляет административный суд.

Однако проект все равно был принят и подписан президентом.