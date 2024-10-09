Верховная Рада переименовала Южноукраинск Николаевской области в Південноукраїнськ, а Южное Одесской области — в Південне.

Соответствующее постановление парламент принял на сегодняшнем заседании.

Между тем постановление о переименовании городов Павлограда и Синельниково Днепропетровской области народные депутаты не поддержали. Синельниково хотели назвать Роднопольем, а Павлоград — Матвеевым.

Также под вопросом переименование Первомайска Николаевской области. Вчера в парламент было внесено постановление о том, чтобы присвоить городу название Богославск. А до этого в Раде возникли проблемы с переименованием этого города в Ольвиополь. Институт национальной памяти забраковал это название как российское и имперское, хотя именно вариант Ольвиополь победил во время голосования местных жителей. Вариант с Богославском поддержал горсовет города. У жителей же при голосовании он занял третье место.

Подкомитет Рады отклонил не только Ольвиополь, но также Орлик и вариант оставить старое названия города. Поэтому рассмотрение новых названий Первомайска и Южноукраинска решили отложить и проголосовать отдельно от всех остальных населённых пунктов региона.

Мы сообщали, что в Раде не один раз предлагали переименовать город Южный в Одесской области.

Ранее село в Одесской области не переименовали в Шампань из-за протеста Франции.