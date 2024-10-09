Кабинет министров приостанавил бронирование от мобилизации.

Издание "Телеграф" опубликовало, как утверждается, выдержку из протокола вчерашнего заседания правительства, на котором решили остановить действие нынешнего порядка бронирования.

С 15 ноября власти планируют провести аудит предприятий, которые получили право на бронирование. До 20 ноября отчет по результатам аудита должен получить Кабмин.

Органам власти сказано "до урегулирования указанных вопросов воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период". При этом если будут выявлены нарушения при бронировании, то получивших бронь военнообязанных лишат права на отсрочку.

Ранее мы сообщали, что военнообязанные граждане, не обновившие данные в ТЦК, не смогут получить бронь. Такой порядок бронирования Кабмин утвердил на днях.

Между тем представители власти периодически заявляют о скором введении в Украине экономического бронирования.