Уволенный с должности главы НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий получил более 17 миллионов гривен заработной платы за сентябрь.

Об этом говорится в отчете правления НЭК "Укрэнерго", опубликованном на сайте компании.

В документе не сообщается, являются ли данные выплаты экс-главе НЭК окончательными или же планируется продолжение этих выплат в следующем месяце.

Напомним, 3 сентября в "Укрэнерго" официально подтвердили отставку главы правления Владимира Кудрицкого. Вслед за ним уволились также члены наблюдательного совета Даниэль Доббени и Педер Андреасен. Они сообщали, что Кудрицкого уволили после его отчета по защите энергообъектов от обстрелов. Но считают такое решение "политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований".

Перед этим журналисты называли причиной отставки Кудрицкого "ненадлежащую защиту" подстанций от ударов россиян.

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