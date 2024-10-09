В России растет число сторонников переговоров с Украиной об окончании войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно этим данным, за переговоры выступают 54% опрошенных (на 5% больше, чем в июле), против – 38% (на 4% меньше, чем в июле).

Также 72% поддержали бы Владимира Путина, если бы он решил прекратить войну с Украиной уже на этой неделе (20% не поддержали бы). Но только 31% поддержал бы мир ценой возврата Украине ее территорий (60% не поддержали бы).

Лишь 20% готовы на какие-либо уступки Украине, 71% – не готовы (в декабре 2023-го – 19% и 72%).

Среди наиболее предпочтительных условий заключения мирного соглашения - немедленное прекращение огня (для 60% предпочтительно, для 18% допустимо и лишь для 14% недопустимо).

При этом мир на условиях возврата захваченных территорий для большинства опрошенных неприемлем.

То есть большинство россиян, как и прежде, поддержали бы вариант скорейшего окончания войны по линии фронта - без возврата захваченных территорий.

Кроме того, большинство опрошенных (72%) против вступления Украины в НАТО как условия прекращения войны.

При этом 47% считают, что война в Украине приносит больше вреда, чем пользы, у 28% обратное мнение (в мае 2023-го эти цифры были соответственно 41% и 38%).

Большинство (60%) считают, что "СВО" проходит успешно (в июле было 64%), 23% с этим не согласны (в июле – 17%).

Ранее мы публиковали данные опроса, согласно которым 45% украинцев согласны на потерю территорий ради НАТО и ЕС.

В свою очередь газета The New York Times писала, что всё больше украинцев хотели бы начала мирных переговоров.