Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при его администрации США, Россия и Китай были близки к сделке по полной денуклеаризации.

Об этом американский политик сказал в интервью YouTube-каналу Flagrant.

"Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно... Ядерное оружие слишком могущественно, его слишком много", – сообщил Трамп.

Политик уточнил, что планировавшаяся сделка предполагала ее дальнейшее распространение и на другие страны.

Ранее в США заявили, что готовы обсудить с РФ и Китаем контроль над ядерным оружием.

В свою очередь Китай провел первую встречу "Друзей мира" - группы стран глобального Юга по окончанию войны в Украине, на которой прозвучал призыв "к отказу от применения или угрозы применения оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического оружия".

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